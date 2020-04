Coronavirus: assessore Civitavecchia, servizi sociali e volontari supportano 389 famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Civitavecchia, Protezione civile e Croce rossa, con la collaborazione della Fondazione Cariciv e la supervisione dei Servizi sociali, da quasi un mese stanno rifornendo di generi di prima necessità le famiglie in difficoltà. "I nuclei familiari che supportiamo con il pacco viveri (implementato dalle donazioni) -dichiara in una nota l'assessore ai Servizi sociali Alessandra Riccetti- sono 389. All'interno di queste, contiamo 363 minori. In queste settimane la rete di volontari e operatori che abbiamo messo a sistema ha potuto compiere sul territorio circa 1500 interventi. È il frutto di un lavoro di squadra, svolto con grande serietà, con un costante contatto tra gli uffici comunali e la società per i buoni spesa". In questa settimana, con la Croce Rossa, "si stanno organizzando appositi pacchi alimentari che comprendono le colombe e le uova di Pasqua per i bambini e i ragazzi. Un segno di normalità che sarà possibile dare, pur nella straordinarietà di questo momento". I dati delle richieste di aiuto sono in crescita. "Presso il Polo logistico d'emergenza di Fiumaretta, -conclude l'assessore- il nostro Centro operativo comunale di Protezione civile sta predisponendo uno spazio con 14 container per lo stoccaggio di generi alimentari, inclusi prodotti freschi". (Com)