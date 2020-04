Coronavirus: Brasile, 14 sindaci dispongono il coprifuoco per contenere contagio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha fatto inoltre nuovamente appello affinché i cittadini evitino di uscire di casa, avvertendo che in caso di mancanza del rispetto della raccomandazione dell'isolamento sociale potrebbero essere adottate misure più drastiche. "Siamo ancora all'inizio di questa pandemia e le persone devono capire che devono rimanere a casa. Il movimento per le strade è ancora troppo. Abbiamo registrato un aumento dei ricoveri in ospedale e i dati sono preoccupanti. Questo è preoccupante. Non possiamo ancora aumentare la circolazione delle persone. Se ciò accade, avremo difficoltà a curare le persone, sia nel servizio pubblico che nel privato. Lo stato prevede di acquistare un totale di 1595 respiratori polmonari e la stima è che il 10 dei contagiati necessiti di questa attrezzatura. "Se avessimo 16.000 contagiati saremmo costretti a utilizzare la capacità massima di questi respiratori. Dobbiamo avere il controllo sul movimento delle persone, perché altrimenti non saremo in grado salvare le persone", affermava Witzel. (Brb)