Coronavirus: Gallera, a breve riapriremo pronto soccorso di Codogno

- "A breve riapriremo completamente il pronto soccorso di Codogno". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella consueta diretta streaming da Palazzo Lombardia per far il punto sul coronavirus spiegando che "negli ospedali la pressione sui pronto soccorso si è ridotta e in alcuni casi si è ridotta di molto" e quindi anche nell'"area rossa" di Codogno, "da qui alle prossime settimane riapriremo completamente il pronto soccorso di Codogno che oggi comunque svolge una funzione di gestione degli auto-presentati di quell'area". "Ho parlato con il direttore generale – ha spiegato Gallera - da qui a breve, appena la situazione si stabilizza e la flessione si conferma e diventa costante andremo a riaprire completamente il pronto soccorso di Codogno". (Rem)