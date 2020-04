Coronavirus: Cuomo, stiamo abbassando curva dei contagi ma siamo lontani dal picco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di New York sta facendo un buon lavoro nell'affrontare la crisi del coronavirus, ma manca ancora molto alla fase peggiore. A dirlo, nella consueta conferenza stampa sull'epidemia del Covid-19, è stato il governatore Andrew Cuomo, secondo quanto riporta l'emittente "Cnn". Parlando ai giornalisti, Cuomo ha spiegato "che non siamo nemmeno lontanamente vicini al peggio", riferendosi all'ipotetico approssimarsi del picco dei contagi. Cuomo ha detto che ordinerà di abbassare le bandiere a mezz'asta in tutto lo Stato, in modo da onorare le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Parlando delle elezioni primarie del Partito democratico previste per il 23 giugno, il governatore di New York ha fatto sapere che tutti i newyorkesi potranno votare via posta. "I newyorkesi non dovrebbero scegliere tra la loro salute e il loro dovere civile", ha scritto Cuomo su Twitter, in riferimento alle elezioni che sono tenute ieri in Wisconsin. "Ho visto lunghe file di elettori in attesa di votare a proprio rischio personale. Questo non dovrebbe succedere", ha detto. Parlando del numero sproporzionato di decessi per Covid-19 fra la popolazione afro-americana, Cuomo ha spiegato che, sebbene i dati di New York non siano drammatici quanto quelli di altre aree del paese, il fenomeno resta drammatico: "Le persone più povere pagano sempre il prezzo più alto", ha commentato Cuomo. (Nys)