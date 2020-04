Coronavirus: Omceo, casi positività da segnalare anche dopo esami laboratori privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri (Omceo) di Roma e provincia fa sapere che sta ricevendo molte segnalazioni circa la possibilità di eseguire, in regime privato, esami di laboratorio per la ricerca di IgG ed IgM relativi al nCovid19. "Ricordiamo -si legge nella nota inviata da Omceo- come questa patologia sia stata definita dall’Organizzazione mondiale della sanità una pandemia mondiale che sta causando nel nostro Paese e negli altri paesi del mondo, decine di migliaia di morti e tra questi molti operatori sanitari". Questo per l’estrema diffusività e contagiosità dell’agente virale, soprattutto tra le persone più anziane, nelle comunità e negli operatori sanitari. "Pertanto appare quasi ovvio ricordare come sia necessario oltre ad adottare la massima attenzione e la massima prudenza sia nel rispettare le norme di distanziamento e l’igiene delle mani. Non di meno va assolutamente garantito, qualora vi sia il minimo sospetto di patologia nCovid19 in atto, anche attraverso l’esecuzione di tali esami in regime privato, come il caso debba essere obbligatoriamente denunciato al Sisp di competenza ed al medico curante che provvederanno ad adempiere alle procedure previste dall’attuale normativa". Questo perché va assolutamente mantenuto il link epidemiologico dei casi sospetti o confermati, al fine di garantire la tracciabilità dei focolai di infezione, la quarantena e l’isolamento dei contatti. (segue) (Com)