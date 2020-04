Coronavirus: Omceo, casi positività da segnalare anche dopo esami laboratori privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capiamo perfettamente -si legge ancora nella nota di Omceo- come per molti sia difficile ed in qualche caso impossibile avere la possibilità di veder garantito un accertamento in tempi rapidi e, quindi, si cerchi di ricorrere a sistemi alternativi, molti di questi non ancora validati scientificamente, ma la breve storia di questa pandemia ci ha insegnato come sia necessario il massimo rigore nell’adottare provvedimenti di salvaguardia della popolazione tutta, onde evitare che comportamenti individuali, sia pur comprensibili, ma non accettabili, possano far perdurare, anche in maniera accidentale e non certamente voluta, l’attuale stato di “lockdown” del nostro Paese". (Com)