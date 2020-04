Coronavirus: ministero Lavoro, circolare con indicazioni per sospensione Cigs e accesso Cig in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro pubblica le indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. ​Con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, spiega in una nota, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica Covid-19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di Cigs in corso e l'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale. In particolare, la circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di Cigs già autorizzata e per l'approvazione della Cig in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate. (Com)