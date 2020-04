Coronavirus: dg Città metropolitana Milano, in malattia un quarto di operatori rsa milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quarto degli operatori delle 59 rsa presenti sul territorio comunale di Milano in questo momento si trova in malattia, anche se solo il 30 per cento di loro sono accertati come casi Covid. Lo ha fatto sapere in commissione consiliare Politiche sociali e Affari istituzionali il direttore generale di Città Metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi. "Abbiamo chiesto una rilevazione sul sugli operatori sanitari delle rsa, che possono essere in una situazione di assenza dal lavoro - ha rimarcato Bergamaschi - Complessivamente in media circa un quarto degli operatori delle rsa è assente per malattia all'interno delle strutture milanesi in questo momento, con una variabilità piuttosto significativa: ci sono strutture che non hanno o non dichiarano assenze e strutture che hanno anche fino a quasi la metà del personale in malattia", ha detto Bergamaschi, precisando che rispetto agli ospiti delle Rsa "è più difficile identificare in quali casi l'assenza dal lavoro è per sintomatologia Covid, perché sono dati che i datori di lavoro non possono avere. Noi siamo a conoscenza degli operatori certamente positivi, perché in quel caso abbiamo l'indicazione dai laboratori di analisi, che però rispetto agli assenti sono una piccola quantità: circa il 70 per cento delle assenze non è collegato direttamente a una certificata positività, ma potrebbe essere certamente legato anche a sintomatologie para influenzali". (Rem)