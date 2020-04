Copasir: Urso (Fd'I), bene Golden power a banche e assicurazioni ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir al termine della audizione del direttore dell'Aise al Comitato si dice "sempre più convinto che abbiano fatto bene a sollecitare la estensione della Golden power al settore bancario e assicurativo e tanto più nei confronti dei soggetti della Unione europea". E in una nota aggiunge: "Ora occorre agire anche con la 'moral suasion' per evitare che il risparmio italiano serva a finanziare imprese straniere dirette concorrenti del nostro sistema produttivo, perché molti 'buoi' purtroppo sono già fuggiti dalle stalle. Il governo - sollecita - non receda dalle indicazioni del Parlamento sulla cosiddetta riforma del Mes, che non può trasformarsi da 'salva Stati' a 'salva banche' e affronti il bubbone dei Npl che minano alle fondamenta il sistema sociale e produttivo del Paese, messo ulteriormente a rischio dalle drammatiche conseguenze del coronavirus". (Com)