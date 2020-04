Coronavirus: Conte a "Bild", in Italia fase decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella pandemia di coronavirus, l'Italia sta attraversando "una fase decisiva", con la curva del contagio che sta "migliorando" e il numero di persone guarite "aumenta rapidamente". È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco "Bild". Conte ha espresso l'auspicio che l'Italia stia uscendo dalla crisi, nel corso della quale gli ospedali del Paese sono stati "incredibilmente sovraccaricati". Come osservato dal capo del governo, "mancavano letti per la terapia intensiva", ma per risolvere il problema sono stati realizzati "ospedali di emergenza per pazienti affetti da coronavirus". (Geb)