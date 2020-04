Algeria: Ue stanzia 75 milioni di euro per combattere il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha annunciato oggi che fornirà un sostegno finanziario di 75 milioni di euro al settore della sanità pubblica in Algeria nell'ambito della lotta contro la diffusione della pandemia Covid-19. Lo ha reso noto su Twitter il commissario europeo per l'allargamento e la politica europea di vicinato, Olivier Varhelyi. "In un'intervista telefonica con (il ministro degli Esteri) Sabri Boukadoum, ho espresso la solidarietà europea e l'impegno a sostenere l'Algeria nella lotta contro il coronavirus affrontando i bisogni immediati e riallocando 75 milioni di euro per sostenere la salute pubblica", ha scritto Varhelyi. (Ala)