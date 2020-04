Governo: Di Maio, nuovo patto per export, mettere in sicurezza imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha annunciato di aver inviato una lettera alle varie confederazioni e associazioni del mondo dell’industria italiana in cui annuncia l’avvio di una serie di tavoli di settore con i rappresentanti delle imprese con l’obiettivo rilanciare il commercio estero e promuovere il Made in Italy. “Dalla prossima settimana inizieremo una serie di tavoli di settore con i rappresentanti delle imprese con l’obiettivo di rilanciare il commercio estero e promuovere i prodotti Made in Italy nel mondo. Si tratta delle nostre eccellenze, della nostra terra e tradizione e, di fronte a questa crisi, abbiamo il compito di difenderla con ogni mezzo. Lo consideriamo un nuovo patto per l’export, in un momento di grande difficoltà, che servirà a mettere in sicurezza i nostri imprenditori, i lavoratori e le famiglie. Ma già adesso bisogna iniziare a concretizzare quanto detto, coinvolgendo i principali attori”, ha dichiarato Di Maio in un messaggio su Facebook. “Comprare e mangiare Made in Italy non è uno slogan, ma un nuovo approccio, è lo spirito che deve accompagnarci in questo lunghissimo percorso. E davanti ad ogni cosa, il dovere della politica deve essere quello di difendere la nazione e i suoi cittadini”, ha aggiunto il ministro. “Lo Stato c’è, tutta la struttura del ministero degli Affari esteri darà il massimo per sostenere chi con impegno, costanza e rischio garantisce migliaia e migliaia di posti di lavoro agli italiani. Vi assicuro che nulla verrà lasciato al caso”, ha concluso.(Res)