Coronavirus: sindaco Monza, per weekend di Pasqua useremo i droni per controlli rispetto lockdown

- Droni in volo sul cielo di Monza per controllare il rispetto del lockdown imposto dalla diffusione del Covid-19. È quanto ha deciso l'Amministrazione Comunale per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio cittadino. "L'uso dei droni, con il via libera della Prefettura - sottolinea il sindaco Dario Allevi - ci consentirà di monitorare meglio il tessuto urbano, a maggior garanzia della sicurezza e della salute dei cittadini in un momento di drammatica emergenza sanitaria. Questa tecnologia ci offre il vantaggio di coprire un'area molto vasta aumentando enormemente la nostra capacità di controllo del territorio e di intervento nel caso di violazioni delle misure restrittive in vigore nella nostra Regione". I droni in volo consentiranno di verificare dall'alto eventuali assembramenti vietati, lavoro sicuramente più complesso con le pattuglie a terra. I piccoli velivoli saranno in grado di trasmettere, in tempo reale, le immagini alla postazione mobile della Polizia locale. In questo modo gli agenti potranno intervenire nella zona in cui si verificano violazioni alle regole del lockdown in pochissimi minuti. "L'idea è quella di utilizzarli per monitorare delle aree specifiche - aggiungono il sindaco e l'assessore alla Sicurezza Federico Arena – Pensiamo a piazze o vie con la presenza di attività commerciali aperte ma anche a piste ciclabili o ad aree verdi e giardini che, seppure chiuse da tempo, vengono ogni tanto prese d'assalto. I droni entreranno in funzione già in questi giorni, ma nel prossimo weekend, quello di Pasqua e Pasquetta, avranno un ruolo ancora più importante. Il messaggio che vogliamo dare ai nostri cittadini è sempre lo stesso: il coronavirus non è ancora stato sconfitto ed è per questo che dobbiamo continuare a restare a casa". (com)