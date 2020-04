Violenza donne: Bocci (Pd), Regione Lombardia investa risorse per strutture accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della violenza alla donne "rivolgo un richiamo alla tempestività alla giunta regionale come ho già fatto con un ordine del giorno del 25 febbraio e con la lettera che ho inviato all'assessore alla Famiglia e pari opportunità Piani, in cui chiedo a Regione un impegno a investire risorse proprie a favore di queste strutture rivolte alle donne in difficoltà. Un intervento di sostegno che deve essere per tutti i centri lombardi, anche quelli che non fanno parte della rete perché contrari al codice fiscale". Lo afferma in una not Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, dopo la notizia che per assicurare l'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, il governo ha approvato il decreto, con un iter straordinario, per l'erogazione delle risorse, 30 milioni di euro, già ripartite alle Regioni per il 2019, e che saranno trasferite anche in assenza della programmazione da parte delle Regioni, normalmente richiesta dall'iter ordinario.(com)