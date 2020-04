Coronavirus: commissario Ue Kyriakides anticipa a Speranza documento dell’Ecdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario alla salute e alla sicurezza alimentare dell’Unione europea, Stella Kyriakides, in un colloquio telefonico, ha anticipato al ministro della Salute, Roberto Speranza, il documento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in cui si manifesta seria preoccupazione per un eventuale allentamento delle misure restrittive nei paesi in piena emergenza Covid-19. "Siamo ancora nel pieno dell'emergenza, occorrono cautela e gradualità per non vanificare i grandi sacrifici fatti finora", ha dichiarato il ministro della Salute Speranza, secondo quanto riferisce una nota.(Res)