Coronavirus: Pisano, tra condizioni tracciamento volontarietà, anonimato e gestione pubblica

- Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, audita in commissione Trasporti alla Camera sull’uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l’emergenza epidemiologica da coronavirus, si è soffermata sull'applicazione di contact tracing che "non ha l’obiettivo di geolocalizzazione ma quello di tracciamento-memorizzazione per un determinato periodo di tempo degli identificativi dei cellulari". Pisano dopo averne spiegato la procedura e ribadito che "l’obiettivo del governo" è quello di renderla automatica e più sicura, si è soffermata sulle condizioni che tale tipologia di app dovesse rispettare. Tra queste condizioni figura la "volontarietà della partecipazione": "In primo luogo perché - ha spiegato -, l’efficacia dello strumento richiede la collaborazione attiva del singolo". Ma anche, ha proseguito Pisano, "che i dati trattati ai fini dell’esercizio del sistema siano 'resi sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato'". Altra caratteristica richiesta è prevedere che "raggiunta la finalità perseguita, tutti i dati ovunque e in qualunque forma conservati, con l’eccezione di dati aggregati e pienamente anonimi a fini di ricerca o statistici, siano cancellati con conseguente garanzia assoluta per tutti i cittadini di ritrovarsi, dinanzi a soggetti pubblici e privati, nella medesima condizione nella quale si trovavano in epoca anteriore all’utilizzo della app di contact tracing". Così come un'altra condizione è che "l’intero sistema integrato di contact tracing sia gestito da uno o più soggetti pubblici e che il suo codice sia aperto (ossia in modalità open) e suscettibile di revisione da qualunque soggetto indipendente voglia studiarlo". (Rin)