Coronavirus: negozi chiusi a Benevento per Pasqua e Pasquetta

- "Gli esercizi commerciali di qualsiasi attività di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, e tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi, dovranno osservare la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 12 (Pasqua) e 13 aprile (Lunedì in Albis)". Lo ha stabilito, con un’ordinanza emanata questo pomeriggio, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.(Ren)