Coronavirus: Tortoriello (Unindustria), meccanismo per liquidità a imprese è farraginoso

- “Il meccanismo è farragionoso”. Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria non ha dubbi. Le misure contenute nel decreto del governo per fornire liquidità alle imprese attraverso 30 miliardi di garanzia per una leva finanziaria da 400 – l'intervento che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito "potenza di fuoco" – non risolvono tutti i problemi delle aziende in difficoltà, alle prese con la grande incertezza generata dall’emergenza coronavirus. Il presidente degli industriali romani comincia il suo ragionamento ad "Agenzia Nova" con una postilla. “Mi sarei aspettato – dice – che ci fosse un po’ di coerenza: che quando si annuncia un decreto, il provvedimento effettivamente ci sia. Il fatto che sinora invece non c’è, ci mette davanti a una situazione d’impasse”. Poi Tortoriello passa a commentare i provvedimenti annunciati da palazzo Chigi. “Potenzialmente – spiega – sono state prese in considerazione tutte le esigenze portate avanti anche da Confindustria, ma il meccanismo è farraginoso: il fatto che il punto di riferimento sia il sistema bancario non aiuta. Se fosse stato adottato lo stesso criterio scelto da Francia e Germania le misure sarebbero molto più semplici, efficaci e certe. Lì le banche sono il tramite, i faciliatori, nel meccanismo messo a punto dal governo, invece, sono lo strumento per erogare la liquidità alle imprese con tutte le difficoltà del caso. Da una misura definita ‘potenza di fuoco’ e che qualora le imprese riuscissero tutte a ripagare sarebbe a impatto zero su bilancio per lo stato, ci saremmo aspettati di più”. (segue) (Rer)