Coronavirus: Tortoriello (Unindustria), meccanismo per liquidità a imprese è farraginoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo, Tortoriello sottolinea anche un secondo aspetto, diverso, ma collegato al precedente: “Ci saremmo attesi inoltre tempi più lunghi per quanto riguarda i finanziamenti o i prestiti che vengono fatti al sistema delle imprese perché è probabile che si determinerà un’incertezza per quanto riguarda la domanda: chi acquisterà immediatamente un’automobile, chi farà subito un viaggio? Se la domanda sarà in calo, i problemi che le imprese dovranno affrontare saranno estremamente serie e le ipotesi fatte dal governo inadeguate. Per esempio si stima il 25 per cento di crollo del fatturato, ma nel settore del turismo la caduta rischia di essere del 90 per cento. Questa farraginosità non fa piacere: le cose, soprattutto in questo momento devono essere chiare e semplici. Siamo preoccupati”, conclude il presidente di Unindustria. (Rer)