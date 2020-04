Scuola: Campidoglio, prorogate al 17 aprile iscrizioni nido senza allegare Isee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del prolungamento delle misure di contenimento del Covid-19, l'Amministrazione capitolina ha disposto un'ulteriore proroga dei termini per le iscrizioni ai nidi capitolini per l'anno 2020-21: c'è tempo fino al 17 aprile per la presentazione delle domande on line per i nuovi iscritti e fino al 15 maggio per le riconferme. Per venire ulteriormente incontro alle famiglie, ancora impossibilitate a sbrigare le pratiche necessarie, sarà possibile effettuare l'iscrizione, entro la data di scadenza, anche senza allegare la dichiarazione Isee, che si potrà infatti presentare in un secondo momento: entro il 21 maggio per i nuovi iscritti, entro il 30 giugno per le riconferme. L'Amministrazione tiene a sottolineare che, per permettere la programmazione e il regolare avvio del prossimo anno scolastico, non sarà purtroppo possibile effettuare ulteriori proroghe, anche nel caso in cui l'emergenza sanitaria in corso determini il protrarsi della sospensione dell'attività educativa e didattica. Il bando delle iscrizioni e delle riconferme ai nidi si lega, infatti, alle procedure concatenate di formazione delle graduatorie, accettazioni, assegnazioni e dotazione dell'organico ottimale a coprire il fabbisogno delle singole strutture. Anche per questo, l'Amministrazione ringrazia fin da ora per la collaborazione tutte le strutture dipartimentali e municipali, le cui pratiche da espletare vedranno una ulteriore contrazione significativa nei tempi di lavorazione, certi tuttavia che in questo momento delicato sia quanto mai essenziale mettere a disposizione ogni misura e sforzo possibile per sostenere i cittadini. (segue) (Com)