Scuola: Campidoglio, prorogate al 17 aprile iscrizioni nido senza allegare Isee (2)

- Consapevoli della delicatezza che riveste la scelta del nido e delle difficoltà di questo periodo, "abbiamo portato fino al limite massimo i termini per le iscrizioni. Stiamo lavorando senza sosta per coniugare le misure eccezionali del momento con la necessaria attività da portare avanti per garantire il regolare servizio educativo per il prossimo anno e la presenza dell'adeguato corpo docenti in ogni struttura. Come stanno dimostrando proprio queste settimane, prima con l'attivazione spontanea delle educatrici, che ringrazio profondamente, e ora con la didattica a distanza che abbiamo voluto estendere anche per i più piccoli, quello del nido è un servizio che porta un valore aggiunto importante per i singoli bambini e per le famiglie", dichiara l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. "Con questa ulteriore proroga l'Amministrazione capitolina si assume la responsabilità politica di una decisione che riteniamo essere di buon senso e che risponde alle mutate esigenze legate al prolungamento delle prescrizioni governative in tema di Covid-19. Abbiamo compiuto il massimo sforzo possibile per consentire ai cittadini di fruire di un servizio primario essenziale e di procedere all'iscrizione con procedure semplificate, compatibilmente con gli adempimenti legati al calendario scolastico. L'auspicio, ovviamente, è quello di poter riprendere la normale didattica nel miglior modo possibile", sottolinea la presidente della commissione capitolina alla Scuola Teresa Maria Zotta. (Com)