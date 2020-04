Coronavirus: dalle manifatture all'edilizia, la mappa delle possibili riaperture in vista della fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto del turismo è in ginocchio. E' il settore produttivo che ha perso l'intero guadagno del 2020. Concordano nell'analisi dell'impatto economico in seguito all'emergenza coronavirus il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, e il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni, raggiunti da "Agenzia Nova". Accanto al contenimento del contagio, il tema sul tavolo ora è anche quello della ripartenza, la cosiddetta fase due della crisi epidemiologica che sta attraversando il Paese con diverse intensità in temini di contagi e decessi, ma che lo colpisce interamente con la serrata delle attività produttive non necessarie. Tutte le attività che sono "in grado di garantire la sicurezza di chi lavora, di garantire con certezza che non ci siano contagi, a partire dall'osservanza delle distanze che devono essere rispettate, aprano tutte", ha sollecitato il segretario Bussoni. Gli ha fatto eco Fumagalli di Confartigianato che ha precisato la necessità di dare il via libera alla ripartenza delle manifatture, "tutte quelle che sono in grado di adempiere al Protocollo siglato il 14 marzo scorso" tra governo e parti sociali. E cioè l'accordo per le misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e consentire la prosecuzione delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. (segue) (Rin)