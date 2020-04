Coronavirus: dalle manifatture all'edilizia, la mappa delle possibili riaperture in vista della fase 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In virtù di quel Protocollo, per il segretario di Confartigianato, "non c'è un rischio specifico dentro le aziende, quanto un rischio generico come cittadini e consumatori". Per l'associazione rappresentativa delle categorie artigiane "prima si riprende e meglio è, è un'ovvietà", ha sottolineato ancora Fumagalli per poi rimarcare: "Dall'altro lato, massima prudenza nell'evitare la diffusione del rischio contagio. Il governo è in mezzo a questo delicato equilibrio e deve posizionare il cursore tra questi due estremi. Noi siamo stati i primi a dirsi pronti a fermarsi di fronte alla vita delle persone, ma adesso spingiamo per una ripresa seppur con il motore a bassi giri". Il responsabile di Confartigianato quindi ha spiegato che anche il comparto dell'edilizia "è in grado di osservare norme di sicurezza" e che dunque le ditte potrebbero riprendere ad operare. "Stiamo spingendo anche con i prefetti - ha aggiunto -. C'è tutto il settore alimentare con anche le gelaterie e le pasticcerie artigianali che è in grande sofferenza soprattutto in questo periodo, durante la Pasqua. Noi siamo conosciuti nel mondo per la qualità dei nostri cibi artigianali, stiamo chiedendo che vengano autorizzate le consegne a domicilio, così come concesso ad altri produttori". Maggiore cautela invece occorre adottare con le attività di prossimità e quindi "parrucchieri, estetisti, toelettatori di animali che dovranno rifare una policy di sicurezza e immaginare di dilatare gli orari per pianificare ingressi scaglionati", ha evidenziato Fumagalli per poi accennare anche al comparto della riparazione e manutenzione, "già autorizzato a lavorare quando ha a che fare con l'emergenza sanitaria" ma rispetto al quale bisognerà "agire con gradualità" perché si tratta di interventi che mettono a contatto le persone nelle case. In merito poi a cosa attendersi dopo la proroga delle misure restrittive fissata al 13 aprile, il segretario generale di Confartigiano ha detto: "Ci inchiniamo a quello che diranno le autorità sanitarie, ma intanto abbiamo fatto pervenire al ministro Patuanelli la nostra proposta su come scaglionare la ripresa". (segue) (Rin)