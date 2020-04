Coronavirus: dalle manifatture all'edilizia, la mappa delle possibili riaperture in vista della fase 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale Confesercenti, Mauro Bussoni, è tornato sulla necessità di "far ripartire il Paese" e non ha risparmiato critiche al governo sulla gestione della crisi. "Tutti i Dpcm sono stati accompagnati da conferenze stampa che hanno acceso una marea di aspettative a partire dai 600 euro con i problemi poi che ci sono stati, per poi arrivare all'ultimo provvedimento che promette tanta disponibilità di credito, ma del quale non si conosce il testo definitivo". Bussoni poi si è chiesto se le misure ricomprendano o no, ad esempio "anche i protestati in banca". E ancora le sue preoccupazioni riguardano "i vari vincoli burocratici" che potrebbero non consentire l'effettiva disponibilità del credito del 25 per cento sul fatturato dell'anno precedente "che è una misura importante". In sostanza per il responsabile di Confesercenti occorre far chiarezza se le banche erogheranno concretamente il credito e in quanto tempo. "Mancano certezze, speriamo che con il prossimo decreto ci sia una passaggio di qualità", ha aggiunto. "Ci sono settori che hanno già perso il 2020", ha denunciato Bussoni per poi spiegare: "Penso innanzitutto al comparto del turismo di Roma, Firenze, Venezia. Avranno una situazione praticamente nulla. E' un dramma per il nostro Paese non so neanche se si riuscirà a recuperare qualcosa con i movimenti endogeni". Tra i settori maggiormente colpiti poi "anche il comparto ristorazione e pubblici esercizi" che dovrà "cambiare completamente il modo di svolgere la sua attività". Insomma, tutto quello che le imprese hanno perso fino ad oggi "è guadagno che non avranno più", ha evidenziato. "Qualcosa devono recuperare, non tutto, ma qualcosa sì", ha sottolineato, perché, "come viene data la cassa integrazione ai lavoratori in qualche modo occorre sostenere anche loro". Per Bussoni, in conclusione, il governo deve "miscelare azioni di supporto alle imprese e corroborare le perdita dei guadagni. Sono risposte che vanno date alle aziende e riguardano milioni di piccole realtà produttive". (Rin)