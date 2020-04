Usa: Kayleigh McEnany è la nuova portavoce della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kayleigh McEnany è la nuova portavoce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. McEnany aveva lavorato fino a questo momento come segretario stampa nella campagna per la rielezione dello stesso Trump, in vista delle presidenziali del 2020. A riferire la nuova nomina è un comunicato della Casa Bianca. L'annuncio arriva appena un giorno dopo le dimissioni di Stephanie Grisham dal ruolo di portavoce di Trump. Grisham è tornata nell'ufficio della first lady Melania Trump, come capo dello staff e portavoce. Il responsabile della campagna elettorale di Trump, Brad Parscale, ha parlato di McEnany definendola una "professionista di prima classe che servirà bene il presidente Trump e il popolo americano". In una nota, Parscale ha poi parlato della portavoce come di una persona dalla "mente acuta, l'atteggiamento positivo, una forte fiducia in sè stessa e una instancabile etica del lavoro", aggiungendo che il presidente "ha fatto un'ottima scelta". (segue) (Nys)