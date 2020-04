Usa: Kayleigh McEnany è la nuova portavoce della Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, Alyssa Farah si è unita al team della Casa Bianca come direttore delle comunicazioni strategiche, lasciando il suo attuale incarico di portavoce del dipartimento della Difesa. L'amministrazione Trump ha anche annunciato oggi che Ben Williamson lavorerà con McEnany e Farah come consulente senior per le comunicazioni. Una fonte che ha familiarità con la situazione ha riferito a "Fox News" che la decisione di sostituire Grisham è iniziata diverse settimane fa, da quando il genero di Trump, Jared Kushner, aveva iniziato a lamentarsi di lei ritenendola poco adatta al lavoro. (Nys)