Coronavirus: De Corato, preoccupa dato sugli spostamenti in Lombardia, intensificare controlli a Pasqua

- "I dati diffusi oggi dal vicepresidente della Regione Fabrizio Sala sugli spostamenti sono preoccupanti: il 40 per cento è un dato abbastanza alto, quattro punti sopra la percentuale della settimana scorsa. Invito quindi le polizie locali a eseguire maggiori controlli durante il periodo pasquale". Lo dichiara l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "Ci sono addirittura casi - evidenzia l'assessore - in cui gli spostamenti avvengono tra i palazzi nei quartieri, proprio come e' avvenuto ieri pomeriggio in zona Baggio a Milano: alcuni sudamericani, fortunatamente identificati dalla polizia, hanno pensato bene di cuocere cibo alla griglia. A Pasqua tutti dobbiamo avere maggiore attenzione, nessuno spostamento, oltre a casi previsti, deve essere tollerato". "Le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali in particolare modo in quelle aree in cui le condizioni abitative permettono momenti di aggregazione nei cortili. Mollare ora la presa - conclude De Corato - significherebbe vanificare gli sforzi fatti". (com)