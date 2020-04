Brasile: coronavirus, stato San Paolo continuerà a registrare solo casi gravi della Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Salute dello stato brasiliano di San Paolo manterrà la disposizione già fornita agli ospedali e alle strutture sanitarie di segnalare solo i casi più gravi della Covid-19. In questo modo, le persone che si sono risultate positive al test sul nuovo coronavirus, ma hanno mostrato sintomi lievi, rimarranno fuori dalle statistiche dello stato. Il coordinatore della task force per il controllo delle malattie infettive del dipartimento della Salute, Paulo Menezes, ha dichiarato che la misura è in linea con le raccomandazioni del ministero della Salute. Secondo Menezes, alcuni dei nuovi casi confermati che compaiono nei bilanci giornalieri dello stato di San Paolo potrebbero essere ancora correlati a pazienti con sintomi lievi. "Riceviamo, continuiamo a ricevere i risultati dei test da persone con sintomi lievi. Ma, per ora, l'indicazione è solo quella di notificare il numero di pazienti ricoverati e degli operatori sanitari contagiati", ha detto Menezes in un'intervista a "G1". (segue) (Brb)