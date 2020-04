Colombia: comunità indigene in fuga per scontri tra Eln e Clan del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 37 famiglie indigene in Colombia sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni a causa degli scontri tra i gruppi armati Eln e Clan del Golfo. Lo ha denunciato ai microfoni dell’emittente “BluRadio” il governatore del dipartimento di Chocó, Ariel Palacios, secondo cui nonostante il cessate il fuoco proclamato dall’Eln a causa della pandemia del nuovo coronavirus “la situazione nel dipartimento non migliora”. “Ci sono stati numerosi scontri tra Eln e Clan del Golfo nel municipio di Bojayá”, ha denunciato il governatore. “Ciò colpisce le comunità indigene, che in questo momento si stanno spostando verso altre comunità”. L’Organizzazione nazionale indigena della Colombia (Onic) ha confermato che “37 famiglie indigene della comunità di Guayabal si sono sposate nella comunità di Penita, a causa dei continui scontri tra gruppi armati che si contendono il controllo del territorio”. (segue) (Mec)