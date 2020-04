Colombia: comunità indigene in fuga per scontri tra Eln e Clan del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Eln ha dichiarato il cessate il fuoco unilaterale per un mese dal 1 al 30 aprile come "gesto umanitario nei confronti del popolo colombiano che subisce la devastazione del coronavirus”, si legge in un comunicato diffuso dal gruppo armato. I guerriglieri si riservano tuttavia il diritto di difendersi da eventuali attacchi di forze armate statali, paramilitari e gruppi legati al narcotraffico. L’Eln ha quindi il governo di Bogotà a riunirsi con la sua delegazione a L’Avana per “concordare un cessate il fuoco temporaneo bilaterale”. (segue) (Mec)