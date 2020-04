Ungheria: dialogo tra governo e enti locali per contrasto al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e enti locali in Ungheria devono lavorare insieme per battere il coronavirus. Questo il messaggio uscito al termine di una riunione fra membri dell'esecutivo e rappresentanti delle amministrazioni locali ungheresi, dopo le incomprensioni delle scorse settimane. "Il governo considera le amministrazioni locali come partner nella lotta contro il coronavirus" ha detto il rappresentante dell'esecutivo Gergely Gulyas, spiegando che il sindaco di Budapest Gergely Karacsony insieme a Karoly Szita, il sindaco della città di Kaposvar e presidente dell'associazione dei sindaci, hanno partecipato alla riunione del governo in cui sono state discusse le strategie contro il coronavirus. "Diversamente da quanto dicono alcuni, il governo considera i sindaci come partner nello sforzo contro la diffusione del Covid-19" ha detto Gulyas, sottolineando che le misure di prevenzione non avrebbero effetto senza la collaborazione delle autonomie locali. Gulyas ha aggiunto che il governo ha chiesto una cooperazione indipendentemente dalle differenze politiche per combattere con successo l'epidemia. (segue) (Vap)