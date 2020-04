Ungheria: dialogo tra governo e enti locali per contrasto al coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Karacsony ha dichiarato alla conferenza stampa che conferma la cooperazione tra sindaci e governo e ha affermato che Budapest farà tutto il possibile per applicare le decisioni del governo. "Al contrario di quanto si dice, l'esecutivo ha mostrato di considerare le autonomie locali come partner e ha mostrato attenzione alla nostra richiesta di svolgere test sui cittadini ed in particolare sul personale nelle case di riposo, senza ulteriori ritardi", ha detto il sindaco della capitale. Karol Szita ha chiesto di mantenere le attuali restrizioni e ha suggerito che le regole potrebbero persino essere rese più rigorose in vista delle imminenti festività pasquali. I comuni si trovano ad affrontare il tema del salvataggio dei bilanci locali. "Ora dobbiamo riallocare le risorse per la prevenzione e il rilancio dell'economia", ha affermato Szita ,aggiungendo che la riprogrammazione dei bilanci richiede almeno un mese prima che i governi locali possano iniziare i colloqui con il governo sui nuovi finanziamenti. (Vap)