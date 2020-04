Germania: Baviera, primo ministro Soeder al 94 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sua gestione dell'emergenza coronavirus, il primo ministro della Baviera Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) vede la propria popolarità nel Land aumentare di 27 punti rispetto a gennaio scorso e balzare al 94 per cento. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente radiofonica “Bayerischer Rundfunk”, che evidenzia come un consenso tanto elevato non sia mai stato raggiunto da un politico tedesco, né a livello federale né a livello statale. Sulla scia del successo di Soeder, i bavaresi premiano anche la Csu, che rispetto a gennaio scorso guadagna 13 punti e sale al 49 per cento, pari alla maggioranza assoluta nel parlamento della Baviera. Dal primo mese dell'anno, i Verdi perdono invece 8 punti e scendono al 17 per cento. Partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) cala dal 10 al 6 per cento. Formazione centrista al governo della Baviera in coalizione con la Csu, gli Elettori liberi (Fw) cedono due punti e si attestano all'8 per cento. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) aumenta le preferenze di tre punti e risale al 10 per cento per la prima volta dall'ottobre del 2018. La Sinistra si ferma al 3 per cento, mentre per il Partito liberaldemocratico (Fdp) non è stato possibile determinare alcun valore perché i consensi sono inferiori a tale cifra. (Geb)