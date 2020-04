Cultura: eventi e rubriche online del Parco archeologico del Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura non si ferma: questa è l'importante campagna di comunicazione condotta dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo per permettere agli italiani, attraverso i siti web e i canali social dei luoghi della cultura statali e non solo, di rimanere in contatto con l'arte e la cultura anche in questo periodo estremamente complesso di chiusura al pubblico dei musei, dei monumenti e dei parchi archeologici, a seguito dell'emergenza Covid-19. Il Parco archeologico del Colosseo "partecipa attivamente a questa campagna e in tal senso ha potenziato la sua comunicazione sul sito web e sui social per continuare ad offrire lo spettacolo della storia e del patrimonio culturale, con i suoi monumenti, simbolo identitario di Roma e dell'intera nazione". "Tra le iniziative promosse dal Mibact per celebrare Raffaello - si legge in una nota - il Parco, insieme a Electa, a partire da lunedì 6 aprile, giorno del cinquecentenario della morte del grande pittore urbinate, ha lanciato su Facebook l'evento Raffaello in Domus Aurea: 'Maratona Raffaello' online: vernissage online della mostra Raffaello e la Domus Aurea. L'invenzione delle grottesche. In attesa dell'inaugurazione abbiamo accompagnato il visitatore nei suggestivi ambienti della residenza neroniana, svelando in anteprima l'allestimento e guidando gli utenti alla riscoperta delle relazioni tra la pittura romana e quella rinascimentale, immersi in ricostruzioni virtuali, riletture e giochi di specchi tra i maggiori esponenti della storia dell'arte italiana. L'evento che rimarrà visibile per alcune settimane sulla pagina Facebook del Parco consentirà di visitare virtualmente la mostra, curata da Vincenzo Farinella con Stefano Borghini e Alessandro D'Alessio, per narrare l'affascinante storia della riscoperta della pittura antica sepolta nelle 'grotte' della Domus Aurea neroniana". (segue) (Com)