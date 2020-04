Cultura: eventi e rubriche online del Parco archeologico del Colosseo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, "prosegue il percorso di avvicinamento a tutti i pubblici da parte del Parco, che sin dalla chiusura dei cancelli ha spostato l'attenzione dagli eventi in situ agli eventi on line. Il sito web e i social (YouTube, Facebook, Twitter e Instagram) si sono arricchiti di nuove rubriche e attività per soddisfare le curiosità di tutti gli utenti, con appuntamenti fissi e ben calendarizzati nel programma settimanale e mensile. L'offerta è ampia e si arricchisce di settimana in settimana: per guidare i follower più affezionati e i nuovi utenti nell'offerta è stata realizzata una pagina collegata alla bio su Instagram, 'Colosseo from home', che sulla scorta delle campagne nazionali e internazionali 'io resto a casa', 'la'cultura'non'si ferma' e 'museum from home', riunisce tutte le iniziative e gli approfondimenti digitali presenti sulle diverse piattaforme online. Rimane fisso ancora per 7 settimane e sempre la domenica il percorso al femminile tra dee, principesse, professioniste dell'arena e sacerdotesse: le Storie di donne al Parco accompagnano il visitatore tra Palatino, Foro Romano e Colosseo che ancora conservano le tracce della memoria millenaria delle donne che hanno avuto un ruolo importane nella storia di Roma. Sull'onda del successo della mostra online su Raffaello, il lunedì sarà dedicato ad un approfondimento sulle meraviglie della Domus Aurea, alla scoperta delle sue decorazioni e dei suoi ambienti. Per i più romantici si sposta al martedì la rubrica il Grand Tour, un tuffo nel passato per confrontare la vista attuale con il panorama che poteva essere ammirato dai viaggiatori che, tra la fine del Cinquecento e l'Ottocento, percorrevano l'Italia, fermandosi in particolare a Roma, per perfezionare la propria formazione culturale. (segue) (Com)