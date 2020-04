Cultura: eventi e rubriche online del Parco archeologico del Colosseo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, il mercoledì sarà dedicato ad una nuova proposta, Medicina XXXIII, una rubrica e un percorso in 5 tappe che nascono da una riflessione sulla dea Febris, invitando a scoprire nella valle del Foro le testimonianze legate alla presenza, sin dall'antichità, di luoghi legati alla pratica dell'ars medica. Punto di partenza sarà la Chiesa di Santa Francesca Romana, dedicata alla Santa che curava i malati; da qui ci si sposterà alla Basilica di Massenzio, dove si trovavano gli Horrea Piperataria e il laboratorio del medico Galeno. Si prosegue poi con il Tempio di Romolo e la Basilica dei Santi Cosma e Damiano, cosiddetti "santi medici", per continuare in direzione di San Lorenzo in Miranda, sede del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, arrivando infine alla Fonte di Giuturna, da cui sgorgava acqua considerata curativa e miracolosa. Prosegue di giovedì la nostra rubrica di grande successo Throwback Thursday, in cui proponiamo foto di Roma e del Parco dagli inizi '900 in poi, che hanno spesso per protagonisti personaggi celebri del passato, dal mondo dello spettacolo e della canzone, sia italiani che di fama internazionale. La mattina del venerdì è dedicata ai più piccoli, con il quiz a premi (in palio il fumetto "Semplicemente mitico. La leggenda di Tarpea e le nostre origini" di Silvio Costa) Caesar Pursuit. Per rispondere correttamente è necessario individuare e spiegare tutti gli indizi presenti nel disegno, collegarli e dare la risposta alla domanda della settimana. La soluzione viene data la domenica. (segue) (Com)