Cultura: eventi e rubriche online del Parco archeologico del Colosseo (4)

- Sempre il venerdì, con l'obiettivo finale di creare un grande racconto comune, chiediamo ai nostri visitatori di inviarci istantanee della propria famiglia al Parco in anni passati, condividendo l'immagine e la storia dietro lo scatto, per la rubrica "Storie di famiglia". Infine, il sabato rilanciamo su Facebook gli scatti dei nostri followers che hanno immortalato il Parco durante le loro visite. Le immagini sono selezionate tra quelle pubblicate dagli utenti su Instagram e valorizzate anche in formato stories lungo tutta la settimana. Riprenderà a breve il percorso a premi "Parco quiz for kids" (in palio cinque copie del fumetto 'Hic' di Roberto Grossi), ma questa volta sarà in inglese, per coinvolgere il nostro pubblico internazionale e i bambini a casa che possono approfittare per ripassare la lingua. Alcune delle rubriche presentate sui nostri social sono caricate anche sul nostro sito web, in particolare le Storie di donne al Parco, il Grand Tour, a cui si aggiungono la passeggiata dantesca, A tavola con Apicio e da oggi anche Medicina XXXIII. Sono previsti inoltre nel corso del mese di Aprile nuove rubriche e percorsi: il percorso neroniano, una passeggiata nel Parco in 6 tappe sulle tracce dell'imperatore Nerone; e la rubrica sui grandi restauri che il Parco sta progettando anche a cancelli chiusi: Arco di Tito, Tempio di Vesta, Colonna Traiana e Arco di Settimio Severo saranno protagonisti di ricostruzioni 3D, riprese da drone e vedute a 360 gradi, offrendo a tutti un incontro ravvicinato con la Bellezza. (Com)