Russia: Putin, possibili limitazioni a traffico interregionale per contrasto a Covid-19

- Le autorità della Federazione Russa dovranno prendere in considerazione la possibilità di limitare il traffico tra le singole regioni, per limitare al massimo la diffusione del Covid-19. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione con i governatori delle regioni. “Nel momento in cui si va ad imporre limitazioni alla circolazione dei mezzi di trasporto bisogna sempre valutare l’utilità del provvedimento nel contrasto all’epidemia e le conseguenze sull’economia della regione interessata”, ha specificato Putin, sottolineando la necessità di fornire raccomandazioni periodiche alle autorità regionali sulla necessità di adottare nuove misure. (Rum)