Coronavirus: Protezione civile, calano ancora terapie intensive e ricoveri

- Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate a causa del Covid-19. Delle 139.422 persone contagiate dal coronavirus 28.485 sono quelle ricoverate con sintomi, 233 in meno di ieri; 63.084 si trovano in isolamento domiciliare, e 3.693 in terapia intensiva, 99 in meno di ieri. Si tratta del quarto giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)