- Sono 26.491 in tutta Italia le persone guarite dal Covid-19. Lo ha affermato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nel corso del bollettino di oggi sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite 2.099 persone, in aumento rispetto a ieri quando erano state 1.555. Si tratta del numero maggiore di guariti su base quotidiana dall’inizio dell’emergenza. (Rer)