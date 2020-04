Coronavirus: Cesaro (FI), De Luca prestigiatore, dove sono i 604 mln del piano sociale? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cesaro ha aggiunto: "A questo punto possiamo solo augurarci che non vi siano ulteriori ritardi Infatti avrebbe dovuto esserci almeno il doppio delle risorse per il contributo agli affitti, allargandolo ai tanti commercianti e imprenditori vittime del blocco delle attività lavorative, ci sarebbe dovuto essere il sostegno al mondo della formazione professionale finanziando anche lì la didattica a distanza per gli operatori e gli studenti della formazione professionale in disagio economico, così come ci sarebbe dovuto essere, e non vi è alcuna traccia, il sostegno alle tante società sportive completamente bannate. Per non parlare, nell'ambito turistico, delle briciole al settore alberghiero e del nulla a quello extralberghiero". Armando Cesaro ha dunque concluso: "Questioni aperte o completamente ignorate, come il dramma dei disoccupati veri, dei lavoratori a nero e di chi non sa alzare la voce, sulle quali torniamo ad invitare De Luca a metterci quanto meno una pezza". (Ren)