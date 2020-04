Coronavirus: Lega, Roma Capitale perde una brava persona e un instancabile dipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d'Aula, in una nota commentano la morte di un dipendete di Roma Capitale. "È con tristezza che apprendiamo della morte del funzionario dell'Anagrafe Aulo Mechelli. Ben voluto dai colleghi e grande lavoratore - dichiarano gli esponenti della Lega - Aulo lascia un grande vuoto e un'importante perdita per Roma Capitale e per la sua famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. La sua morte avvenuta a causa del virus che flagella il nostro Paese da mesi, purtroppo sottolinea nuovamente, come se ce ne fosse ancora bisogno, l'urgenza di porre in massima sicurezza i dipendenti capitolini che svolgono lavori in cui è necessaria la presenza in ufficio. Inoltre chiediamo al Sindaco di efficientare le procedure per porre in lavoro domiciliare tutti i dipendenti il cui ruolo lo permette, invece di procrastinare sottoponendoli a possibili contagi. Perdere tempo ora, ci costerà molto in futuro". (Com)