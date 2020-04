Coronavirus: Comune Napoli ha consegnato 7mila mascherine a ordine farmacisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Settemila mascherine del tipoFfp2 sono state donate dal Comune di Napoli di cui 2mila al presidente dell'ordine dei farmacisti Vincenzo Santagada che questa mattina ha incontrato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris insieme ai rappresentanti di alcune tra le categorie maggiormente esposte al COVID 19 ed impegnate al contrasto della pandemia". Lo si legge in una nota dell'Ordine. Il presidente Santagada ha detto: ""Ringrazio il sindaco Luigi De Magistris per l'attenzione, la sensibilità e il sostegno ai farmacisti di Napoli. Nei prossimi giorni distribuiremo il materiale ai farmacisti assieme anche alle visiere di protezione acquistate dall'ordine per tutti i farmacisti della Provincia di Napoli". (Ren)