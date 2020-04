Coronavirus: procuratore De Falco, a Latina rischio che famiglie criminali tornino egemoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il "restiamo a casa" per il coronavirus e la chiusura di buona parte delle attività commerciali o imprenditoriali che fanno da coperchio, difficile dire cosa contiene la pentola sociale; lo si scoprirà solo quando quel coperchio verrà tolto. Questo vale anche per la giustizia e la lotta alla criminalità. Esiste il rischio che le famiglie criminali di Latina possano tornare a comandare, ed è concreto. Lo dice a chiaramente il procuratore capo di Latina Giuseppe De Falco ad "Agenzia Nova". Famiglie la cui forza criminale, che spaziava dall’imprenditoria alla politica, è stata ridimensionata da inchieste giudiziarie, possono tornare in auge grazie a questa fase storica di rallentamento economico e sociale dovuta al coronavirus. “Sì – risponde perentorio De Falco - il rischio c’è e si corre in ogni parte d’Italia dove vi sia una presenza di frange criminali importanti”. La criminalità organizzata “si fa forte nei momenti di incertezza come potrebbe esserlo quello attuale. Se vivessimo in contesti economici floridi, la criminalità organizzata avrebbe poco da guadagnare. Se tutti stanno bene economicamente nessuno si rivolgerebbe ai criminali. Quando il contesto economico è in crisi come più che mai adesso, allora c’è chi ne approfitta”. (Rer)