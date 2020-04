Coronavirus: FI Senato, bene ok a emendamento su straordinari Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Forza Italia al Senato esprime soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento firmato dai senatori Gasparri e Siclari che aumenta di 8 milioni gli stanziamenti per gli straordinari delle Forze armate. "Una misura necessaria - commenta in una nota - visto che questi fondi non erano previsti nel decreto, ma che non è ancora sufficiente a ripagare il lavoro che donne e uomini del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico stanno facendo in questo periodo di grave emergenza. Per questo Forza Italia continuerà a lavorare per fare in modo che siano confermati dal governo, nel decreto atteso entro aprile, gli impegni assunti con l'approvazione dell'Ordine del giorno presentato dai senatori Gasparri, Bernini, Pichetto Fratin, Moles, Siclari, Damiani, Fantetti, Saccone, Mallegni, Causin, Minuto e Berardi, che richiede un immediato stanziamento di mezzi economici più ingenti per tutto il comparto, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Polizie Locali, ponendo anche il problema di un trattamento equo a parità di funzioni svolte sul territorio, ai sensi anche dei vari dpcm varati".(Com)