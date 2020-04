Coronavirus: Asl Roma 5, altri 26 positivi e 23 guariti, morta donna con precedenti patologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 5 registra 26 nuovi casi positivi al Covid-19 e 23 pazienti guariti. Inoltre, è morta una donna di 78 anni con precedenti patologie. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che 1935 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All'ospedale di Palestrina sono ricoverati 41 pazienti. A Tivoli, invece, è stata individuata una Casa per detenuti ed ex detenuti non autorizzata dal Comune: si stanno effettuando i controlli. Intanto, prosegue l’attività di sorveglianza al Nomentana hospital. (Rer)