Grecia: venduti con successo titoli del Tesoro trimestrali

- La Grecia ha messo all'asta con successo un'emissione di titoli del Tesoro trimestrali raccogliendo 487,5 milioni di euro dal mercato. Il rendimento dell'emissione è stato fissato allo 0,29 per cento, secondo quanto riporta la stampa di Atene. Le offerte presentate hanno raggiunto un valore di 743 milioni di euro, 1,98 volte in più rispetto alla somma richiesta di 375 milioni di euro, ha dichiarato l'Autorità di gestione del debito pubblico in una dichiarazione.(Gra)