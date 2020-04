Russia: Banca centrale possibile inflazione al livello obiettivo nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale in Russia potrebbe stabilizzarsi vicino all'obiettivo del 4 per cento nel 2021. E' quanto riferito dal dipartimento di previsione della Banca di Russia nel suo bollettino periodico. A marzo, l'inflazione nel paese è aumentata al 2,5 percento su base annua dopo il 2,3 percento di febbraio. "Dopo il previsto aumento, l'inflazione si stabilizzerà vicino all'obiettivo nel 2021, in parte in conseguenza della politica finanziaria e creditizia. Il previsto parziale rimbalzo dei prezzi del petrolio e la domanda privata dei consumatori creano un contesto ampio di deflazione a medio termine", si legge nel bollettino, ripreso dai media nazionali. In precedenza, la presidente della banca, Elvira Nabiullina, ha dichiarato che si aspettava un ritorno all'obiettivo del 4 per cento nel corso del 2020. (Rum)