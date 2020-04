Roma: De Priamo (Fd'I), inaccettabile aumento stipendi a quadri e dirigenti Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio, in una nota dichiara: "È inaccettabile che in piena emergenza Covid, mentre a una parte dei lavoratori dell'Ama mancano le mascherine da utilizzare durante l'orario di servizio - e quindi anche le risorse a disposizione andrebbero utilizzate per l'acquisto dei Dpi – l'azienda aumenti lo stipendio a due quadri e un dirigente". "Aumenti in busta paga ingiustificati - aggiunge De Priamo - quando l'azienda non riesce nemmeno a sanificare i mezzi e tutelare la salute ai dipendenti. La gestione allegra dell'Ad Zaghis conferma i nostri dubbi sulle scelte grilline ai vertice dell'Ama e sull'inadeguatezza a gestire la municipalizzata capitolina all'ambiente". (Com)