Coronavirus: Pd Lombardia, Rsa a corto di personale, Regione metta a disposizione graduatorie bando per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema delle Rsa oggi non è solo il contagio degli ospiti, ma anche quello degli operatori e, di conseguenza, la capacità di continuare ad assistere le persone. In queste settimane si è venuta a creare una notevole sofferenza relativa al personale, perché le Rsa non riescono a sostituire chi rimane a casa". Lo dichiara in una nota il capo delegazione del Pd in commissione Sanità del Consiglio regionale lombardi, Gian Antonio Girelli." È un'emergenza nell'emergenza che la Regione deve aiutare ad affrontare in tempi brevissimi. La nostra proposta - spiega l'esponente dem - è che Palazzo Lombardia metta a disposizione anche delle Rsa e delle strutture per disabili gli elenchi dei professionisti sanitari che avevano aderito al bando regionale con i relativi esiti della preselezione, così che i singoli enti possano attingere da lì rapidamente e concordare con i candidati modalità di contratto e arruolamento".(com)